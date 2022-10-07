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17 yaşındaki genç kız yangında can verdi

17 yaşındaki genç kız yangında can verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki Büşra K., evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler gebze yangın
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