17 yaşındaki genç kızdan acı haber

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Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
DHA
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