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  4. 10 Haziran 2019 07:39

17 yaşındaki kıza şantajla tecavüz

Bursa'da 17 yaşındaki kız tecavüze uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Genç kıza 2 yıldır şantajla tecavüz ettiği ileri sürülen zanlı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

17 yaşındaki kıza şantajla tecavüz
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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki E.N.K., polis ekiplerine sığınarak tecavüze uğradığını söyledi. İki yıldır şantaj ve tehdit ile 17 yaşındaki E.N.K’yı istismar ederek tehdit ve tecavüz eden şüpheli Ö.Ç., Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde Kozcağız ilçesine bağlı köyde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. hakkında ’çocuğun cinsel istismarı’, ’şantaj ve tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evinden ele geçirilen silahlara ise el konuldu.

İHA

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