17 yaşındaki kızı taciz eden taksici için karar verildi

17 yaşındaki bir kızın saçlarına ve ellerine dokunarak, sözleriyle taciz eden taksi sürücüsüne verilen ceza belli oldu.

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi emsal bir karar verdi. 17 yaşındaki bir kızın saçlarına ve ellerine dokunarak, sözleriyle taciz eden taksi sürücüsü Şahin K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü'nün haberine göre İstanbul’da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki D.K. adlı kız öğrenci, 26 Ocak saat 19.00 sıralarında dershaneden çıkarak, Kadıköy'den Şahin K.’nın kullandığı ticari taksiye bindi. Sürücü D.K.’yı, yolu tarif etmesi için ön koltuğa davet etti. Şahin K., bu dakikadan sonra seri taciz ve sarkıntılıklara başladı.



"Benden korkuyor musun?" dedi devam etti

Sürücü Şahin K., “Çay içebileceğimiz bir yer var mı?” diye sorduğu kızın telefon numarasını istedi. D.K.’ya,”Benden korkuyor musun? Rahat ol. Maskeni aç yüzünü göreyim” diyerek ellerinden tuttu. Ellerinin üşüdüğünü söyleyen sürücü, D.K.'ya kiminle yaşadığını sorarak, evine kadar takip etti. D.K.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Şahin K. hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada sanık Şahin K. savunmasında, “Önce aracın arkasına oturdu. Sonra midesinin bulandığını söyleyerek ön tarafa geçti. Olay günü aracın kamerası arıza nedeniyle çekim yapmıyordu. Kendisine temas etmedim. Evine kadar takip etmedim. Suçlamaları reddediyorum” dedi.

Telefon numarasını istedi

D.K. ise ifadesinde, “Yolu karıştırmamak için navigasyonu açmıştım. Sürücü öne gelip yolu tarif etmemi istedi. Sonra ‘Çay içelim mi' dedi, reddettim. Kiminle oturduğumu sordu. Abimlerle dedim. ‘Ne olur biraz geç kalsan bir çay içelim. Maskeni indir yüzünü göreyim' dedi. Kendi maskesini açtı. Sigara içmediğim halde ısrarla sigara içmemi istedi. Ellerime dokunarak ‘üşümüş' dedi. Telefon numaramı isteyerek, ısrarla benle görüşmek istediğini söyledi” dedi.



Evine kadar takip etti

Taksiden iner inmez apartmana koştuğunu ve taksinin plakasını aldığını söyleyen D.K., “Apartmanın önünde beklemeye başladı. Arkadan araçlar gelince gitmek zorunda kaldı. Sadece elimi ve saçımı tuttu. Şikayetçiyim. Qlaydan sonra annemle yatmaya başladım. Sürekli arkama bakarak yürüyorum” dedi. Duruşma savcısı sanığın sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme mağdurun sanığı daha önce tanımadığını, bu nedenle iftira etmesini gerektirecek herhangi bir halin bu olayda söz konusu olmadığını belirterek Şahin K.’nın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediğini belirtti.

Emsal karar alındı

Mahkeme karar verirken, mağdur D.K.’nın olay sırası ve sonrasında yaşadığı travma, sanığın kastının yoğunluğu, suçun karanlık vakitte işlenmesi, kamu yararına hizmetlerden olan ve güven telkin eden taşımacılık hizmeti ifası sırasında meydana gelmesi bir arada değerlendirdi. Bu nedenle sanığa ceza tayininde alt sınırdan orantılı olarak uzaklaşıldığını açıklayan mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı.



Verilecek cezada hafifletici bir halin bulunmadığını belirten mahkeme, sanıkta etkin pişmanlık da gözlemlemediğini belirterek, Şahin K.'ya 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasında eteleme ve indirimde de bulunmayarak, 38 TL yargılama masrafını ödemesine de hükmetti.