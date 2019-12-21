  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Aralık 2019 10:47

17 yaşındaki kızın cesedi evinin önünde yüzü paramparça halde bulundu!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni evinin hemen önünde yüzü köpekler tarafından parçalanmış halde bulundu.

17 yaşındaki kızın cesedi evinin önünde yüzü paramparça halde bulundu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan Bahar A.'ya ait olduğu belirlendi.

Yüzü köpekler tarafından parçalanan ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
diyarbakır , genç kız , ölüm , sokak köpekleri , kayapınar , yüzünü parçaladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM