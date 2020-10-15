17 yıllık kocası tarafından 1,5 yıldır tuvalette kilitli tutuldu!

Hindistan'ın Haryana eyaletinde kocası tarafından yaklaşık 1.5 yıldır tuvalette kilitli tutulan 35 yaşındaki kadın düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kocasının zihinsel engelli olduğunu iddia ettiği kadın, kendisini kurtaranlara normal cevaplar verdi.

Bölge kadın koruma memuru Rajni Gupta, bir kadının kocası tarafından esir tutulduğu bilgisini aldıktan sonra polisle birlikte eve ulaştığını söyledi. "Onu tuvaletin içinde kilitli bulduk" diyen Gupta, soruşturma sırasında, son bir buçuk yıldır insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandığının tespit edildiğini söyledi. Gupta, "Ona uygun yiyecek ve içme suyu bile verilmedi" diye konuştu.



Ulusal Suç Kayıt Bürosu (NCRB) verilerine göre Hindistan'da kadınlara yönelik şiddet olaylarının en çok kaydedildiği üç eyalet arasında bulunan Haryana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyalette geçtiğimiz Çarşamba günü polis tarafından kurtarılan 35 yaşındaki bir kadının kocası tarafından 1.5 yıl önce tuvalete hapsedildiği ortaya çıktı.

Kadın Koruma ve Çocuk Evlilikleri Yasağı Görevlisi Rajni Gupta yaptığı açıklamada, "Onu tuvaletin içinde kilitli bulduk. Soruşturma sırasında son 1.5 yıldır insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandığı tespit edildi. Kendisine uygun yiyecek ve içme suyu bile verilmemiş" dedi.

Kadının kocası Naresh yaptığı açıklamada kendisini savunarak, "zihinsel problemleri" olduğunu iddia etti. Kadını kurtaranlar ise böyle bir durumun tespit edilmediğini belirtti. Polis Müdürü Surender Dahiya, Hindistan Ceza Kanunu'nun 498A (aile içi şiddet) ve 342 maddeleri uyarınca sanık aleyhine dava açıldığını duyurdu.



Kurbanın kocası, zihinsel olarak dengesiz olduğunu iddia ederek, "Zihinsel olarak dengesizdi. Dışarıda oturmasını istiyoruz ama orada oturmuyor. Onu doktorlara götürdük ama durumunda düzelme olmadı" dedi.

Ancak Gupta, kadının tüm aile üyelerini tanımlayabildiğini ve ekibin sorduğu soruları yanıtladığını söyledi. Kocası, akıl hastalığının tedavisi ile ilgili belge üretemedi" açıklamasında bulundu.