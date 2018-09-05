18 gün önce düğün yaptığı eşini öldürdü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, inşaat işçisi Ö.M. (24), daha önce nikahlandığı, 18 gün önce de düğün yaptığı eşi Makbule K.'yi (24) elleriyle boğarak öldürdü.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bahçeli Mahallesi Can Sokak'taki evde meydana geldi. Daha önce Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ö.K., inşaatlarda çalışmak için yakın zamanda Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Ö.K., burada gittiği gazinoda, garsonluk yapan Makbule K. ile tanıştı. Birbirini seven Ö.K. ve Makbule K., bir süre sonra evlenme kararı aldı. Ö.K. ile Makbule K.'nin önce nikahı kıyıldı, 18 Ağustos'ta ise Nazilli'de düğünleri yapıldı. Çift, daha sonra geldiği Bekilli'ye yerleşti. Çiftin arasında, kısa süre içinde tartışmalar çıktı. Ö.K., iddiaya göre, eşini dövmeye başladı.



Ö.K., dün, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında, Makbule K.'yi elleriyle boğarak öldürdü. Olay sonrası evden çıkan Ö.K., taksiye binerek, Nazilli'ye gitmeye çalıştı. Ö.K., iddiaya göre, annesinin hasta olduğunu söyleyerek, taksi şoföründen acele etmesini istedi. Cinayetin işlendiği eve gelen çiftin yakını, Makbule K.'nin cesedini bulunca polise haber verdi. Kent giriş ve çıkışında önlem alan polis ekipleri, Ö.K.'nin bulunduğu taksiyi durdurdu. Gözaltına alınan Ö.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Makbule K.'nin cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.



ŞİDDETE RAĞMEN DÜĞÜN YAPILMIŞ

Öte yandan Makbule K.'nin, düğünden önce nikahlandığı Ö.K.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, Ö.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bunlara rağmen düğünlerinin yapıldığı ortaya çıktı. Düğünden sonra da şiddetin sürdüğü; ancak Makbule K.'nin polise şikayette bulunmadığı öğrenildi