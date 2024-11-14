18 gündür kayıptı: Barakada ölü bulundu

Kocaeli'de 18 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki genç, Sakarya'nın Gevye ilçesinde bir barakada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve ailesinin yaklaşık 18 gündür haber alamadığı E.A. (32) Sakarya’nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi’nde fındıklık içerisinde bulunan bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde ilk belirlemelere göre, gencin tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA