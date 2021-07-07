18 günlük eşi tarafından başından vurulmuştu! Kan donduran ifade

Ankara'da geçen yıl meydana gelen olayda, 18 günlük eşi tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur A., eşinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur A.'ın başına geçtiğimiz yıl kahreden bir olay meydana geldi. Sevginur A., henüz 18 günlük evli olduğu polis memuru Müslüm A. tarafından başından vurulması sonucu yaralandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Müslüm A.'nın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. A., Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

YATAK ODASINDA TECAVÜZ ETTİ"

Mahkemede konuşan mağdur Sevginur A., eşinin kendisine tecavüz ettiğini belirterek, "Balkonda oturmamı bile kıskanıyordu. Bana, 'Senin karakter yapın ortada' diye bağırdı. İçeri girdikten sonra yanıma gelip, 'Sen nasıl bir kadınsın. Salonun perdesi ince, dışarıdakiler seni görür' dedi. Başıma dikilip, 'Kalk kalk, ne yatıyorsun' dedi. 'Yalvarıyorum git, benden uzak dur' dedim sonra beni zorla yatak odasına götürerek tecavüz etti" dedi.

"SÜREKLİ YAŞAMAK İÇİN ÇABALADIM"

Açıklamalarına devam eden Sevginur A., eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek, "22 Mart 2020'de nişanlandık. Nişan taktıktan sonra Müslüm dünyayı burnumdan getirdi. Aşırı kıskançlık yüzünden psikolojik şiddet had safhadaydı. Nişanlılık döneminde ayrılmak istedim; ancak 'Bizde ayrılık yoktur artık o yüzük parmağına girdi. Sen benim ahiretliğimsin, anca ölürsen' gibi sözler söylüyordu. Ayrılmak istedim ancak tehditleri nedeniyle evlendim. İfadesinde nişanlıyken de intihar girişiminde bulunduğumu söylüyor. Kesinlikle yalan. Yaşamayı çok seviyordum. Kafamdan kurşun geçtiğinde bile sürekli yaşamak için çabaladım" dedi.

"TOKAT ATIP, HAKARETLER SAVURDU"

Bu sırada eşinin kendisine tokat atıp, hakaret ettiğini ileri süren A., "Kendimi çok değersiz hissettim. Boşanmak istediğimi söyleyip, çantamı hazırladım ve gitmek için kapıya yöneldim. Engelleyip tekrar yatak odasına götürdü. Salona gidip geldiğinde elinde tabanca vardı sonra benim boğazımı sıktı. O sırada nefes alamadım. Sağ elinde tabanca vardı, sol eliyle boğazıma bastırdı. 'Bizde boşanma yoktur demedim mi sana' diye bağırdı. Bırakması için yalvardım. Vuracağını hiç tahmin etmiyordum. Silah sesinden sonra bir şey hatırlamıyorum. Olaydan sonra gözümü hastanede açtım" dedi.

"BİR ANDA SİLAH SESİ DUYDUM, ŞOKA GİRDİM"

Savunmasını yapan sanık Müslüm A. ise suçlamaları kabul etmedi. Eşinin intihara meyilli olduğunu iddia eden A., "'Arkadaşım gelecek, dışarı çıkacağım' dedim. 'Benden izin aldın mı?' diye çıkıştı. 'İzin vermiyorum, benden izin almadan bir yere gidemezsin' dedi. Üstümü değiştirmeye giderken küfretti. Tartışma sırasında ben kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Yatak odasına gittiğimde tabanca elinde kendine doğru doğrultmuş bir vaziyetteydi. Daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu için panik halinde 'Ne yapıyorsun sen bırak silahı' diye bağırdım. O da bana 'Benden soğudun, beni sevmiyorsun madem ben de yaşamayacağım' dedi. Tabancayı bırakmaya ikna olmayacağını anladığımda almak için Sevgi'ye doğru yöneldim. Sol elini tutup diğer eline ulaşmaya çalışırken bir anda silah sesi duydum. Şok içindeydim. Bağırdığımı hatırlıyorum; ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Biraz kendimi toparladıktan sonra 2-3 kere 112'yi aradım" diye konuştu.

DURUŞMANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Müslüm A., ifadesinin ardından mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Eşinin tabanca kullanmayı bildiğini, daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden A., kendisine yönelik saldırı nedeniyle eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık ve mağdurun ardından aralarında Sevginur A.'ın anne ve babasının da bulunduğu tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA