18 günlük eşini başından vuran polisin son sözleri şoke etti

Ankara'da 18 günlük eşini başından vuran polis memuru 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, ''Eşimi vurmadım, onu çok seviyorum'' dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevgi Nur A.'yı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm A.'nın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

"EŞİMİ VURMADIM, ÇOK SEVİYORUM"

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık, eşini vurmadığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Sanığı dinleyen mahkeme, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı suçlarından' 31 yıl hapis cezasına hükmetti.

GENÇ KADIN, YÜRÜMEKTE VE GÖRMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm A., polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevgi Nur A.'nın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı öğrenildi.

İHA