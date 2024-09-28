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18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu

18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir Torbalı'da yaşayan Özge G. (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi H.G. tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören H.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Özge G.'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

Öte yandan Özge G. ile H.G. çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi. Özge G.'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

İHA

Etiketler genç kadın kadın cinayeti cinayet yeni evli evli kadın şüpheli ölüm
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