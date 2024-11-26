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18 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca şüpheli gözaltında

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Jandarma, DEAŞ terör örgütüne 18 ilde “GÜRZ-26” operasyonu düzenledi, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne 18 ilde “GÜRZ-26” operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Gürz-26” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını belirterek 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-26' operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.
Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İHA

Etiketler deaş operasyon gözaltı İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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