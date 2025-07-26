18 kilo altın gasbeden soyguncular polisle çatıştı: Yaralılar var!

Gaziantep'te, 18 kilo altını gasp ederek kaçan şüpheliler, kaldıkları evde düzenlenen opersayon sırasında polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis hafif yaralanırken şüpheliler, çaldıkları altınlar ile yakalandı.

Şehitkamil ilçesi Otogar mevkisinde perşembe günü motosikletle kuyumcu toptancısı Ö.Y.'ye yaklaşarak bacaklarına ateş eden 2 şüpheli, 18 kilogram altını alarak kaçtı. Olayın polise ihbarının ardından, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin H.İ.K., E.Ö. ve bunlarla bağlantılı M.U. ve S.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları saptandı. Dün gece saatlerinde harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Bu sırada şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis memuru yaralanırken, H.İ.K. ve E.Ö. yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler şüpheliler ile bağlantılı olduklarını belirledikleri S.K. ve M.U.'yu da gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, gasbedilen 18 kilogram altın ve para da ele geçirildi.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Hafif yaralı olarak hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi devam eden diğer polisin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA