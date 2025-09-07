  1. Anasayfa
  4. 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu

Aydın'da hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılan 18 yaşındaki sanık cezaevine gönderilirken annesinin "ağabeylerine selam söyle" dediği anlar kameralara yansıdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve toplam 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan E.Ç., akşam saatlerinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince saat 17.00’de düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan hükümlünün annesi, oğlunu cezaevine gönderirken, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” dedi. (DHA)

