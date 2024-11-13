18 yaşındaki genç balerin evinde ölü olarak bulundu

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin genç kız evinde annesi tarafından ölü olarak bulundu.

Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin E.I., evindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi E.I.'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi E.I., ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren E.I.'ın odasına giren annesi S.I. kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde E.I.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU; ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda E.I.'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi S.I. ve babası B.I. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, E.I.'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

E.I.'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen E.I.'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı. Annesi S.I.'ın öğretmen, babası B.I.'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

'BALERİNDİ, ÇOK GÜZEL HAYATI VARDI'

Olayla ilgili konuşan E.I.'ın komşusu Mert Can, “Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi” dedi.

DHA