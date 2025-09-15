  1. Anasayfa
  4. 18 yaşındaki genç kız banyoda ölü bulundu

18 yaşındaki genç kız banyoda ölü bulundu

Güncelleme:

Diyarbakır'da 18 yaşındaki genç kız, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası’nda meydana geldi. T.K., evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından K.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

