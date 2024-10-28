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  4. 18 yaşındaki genç kızı sokak ortasında darp edip, bıçakladı

18 yaşındaki genç kızı sokak ortasında darp edip, bıçakladı

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İzmir'de yaşanan korkunç olayda bir genç kız, 17 yaşındaki takıntılı komşusu tarafından sokak ortasında darp edilip, boynundan bıçaklandı. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E.D. (17), takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi (18) sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı.

Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Etiketler takıntılı aşık 17 yaşındaki çocuk komşu genç kız darp gasp
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