18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakın kim çıktı!

İzmir Buca'da 58 yaşındaki Alaittin Ç'nin öldürüldüğü cinayetin katil zanlısı 18 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 25 Haziran 2003'te Evka 1 Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Alaittin Ç.'a ait eve, hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Ç. ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı. Ç., arbede de çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler ise kaçtı. Eve gelen Türkan Ç., eşini kanlar içinde yerde bulup, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ç.'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi.

2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelendi, ardından cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarıyla görüşüldü. Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. O dönem Alaittin Ç. ile aynı mahallede yaşayan Cafer G. (44) ile arkadaşı İlkat E. (43) üzerine şüpheler yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından G. ve E. gözaltına alındı.



18 YIL SONRA OLAY AYDINLATILDI

Şüpheliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Ardından özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda cinayeti itiraf ettiler. Sorguda, G. ve E., hırsızlık için Alaittin Ç.’ın evine girdiklerini, arbede sırasında öldürdüklerini anlattı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

‘Ç. cinayeti’ zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 4'üncü faili meçhul cinayeti daha aydınlığa kavuşturdu.

'YAKALAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Cinayeti 18 yıl sonra ve zaman aşımına 2 yıl kala aydınlatan polis ekiplerine teşekkür eden Alaittin Ç.’ın eşi Türkan Ç. şunları anlattı:

“Olay günü üst dairede oturan komşuma yardıma gitmiştim. Komşum taşınıyordu, toplanmasına yardım ediyordum. O sırada başka bir komşum gelerek, 'Türkan senin evinden imdat' sesleri geliyor' dedi. Hemen aşağıya indim. Ev darmadağınıktı. Sandıklar açılmış, yorganları atmışlar. Salona girdiğimde Alaittin'in kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Olaydan sonra uzun süre kendime gelemedim.”

Cinayetin üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayınca konunun kapandığını düşündüğünü söyleyen Ç., “Ancak öyle olmadı. Birkaç gün önce Emniyet’ten arandım. Cinayeti işleyenlerin 18 yıl sonra yakalandığını söylediler. Eşimi öldürenler, hak ettiği cezayı çeksin. Yakalayan polis ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.