18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı

Kütahya'da tam 18 yıldır kayıp olarak aranan bir kişinin, öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Soruşturmada katil zanlısı da öldürülen kişinin en yakın arkadaşı çıktı.

Kütahya'da 2006 yılında öldürüldükten sonra toprağa gömülmüş olarak bulunan ve kimliği tespit edilemeyen erkek cesedin, aynı yıl Eskişehir’de kaybolan E.K.’ya (33) ait olduğu ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekibin ortaya çıkardığı 18 yıllık cinayetin zanlısının ise olay yerinde bulunan DNA örnekleri eşleşen E.K.’ın iş ortağı ve en yakın arkadaşı A.K. (51) olduğu belirlendi. Katil zanlısı A.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.Ş. (61) gözaltına alındı.

Eskişehir’de oturan E.K., 2006 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı ve E.K., kayıp olarak arananlar listesine eklendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel bir ekip kurdu.

DNA’LAR EŞLEŞTİ; KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Polis ekiplerince çevre illerde yapılan incelemede Kütahya’nın kent merkezine yakın bir köyünde E.K.’ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İncelenen dosyada erkek cesedinin başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı. Erkek cesedinin E.K.’a ait olabileceği değerlendirmesi üzerinden yola çıkan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki iz ile DNA örneklerini E.K.’ın en yakın arkadaşı, birlikte iş yaptıkları ortağı olan A.K. ile karşılaştırdı. Yapılan DNA incelemesinde izler eşleşince A.K. ve ona cinayette yardım ettiği iddia edilen Y.Ş., katil zanlıları olarak Kütahya’da yakalanarak Eskişehir’e getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan 2 şüpheli de suçlamayı kabul etmedi ve E.K.’ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.K. ve Y.Ş., gazetecilerin ‘Bunca yıl vicdan azabı çekiyor musunuz?’ sorusuna ‘Ben bir şey yapmadım ki, neden vicdan azabı çekeyim’ diye cevap verdi.

CESET TAM GÖMÜLMEDİĞİ İÇİN ERKEN BULUNDU

Kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada A.K.’nın iş ortağı ve en yakın arkadaşı olan E.K.’ı 2006 yılında ellerinin kravatla bağladığı, çok kez bıçaklayıp, başını ezerek tanınmaz hale getirmeye çalıştığı, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak cesedin kısmen gömüldüğü için kısa zamanda bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ş.’nin de A.K.’ya cinayet ve gömülmesinde yardım ettiği öne sürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA