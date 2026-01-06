19 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye'nin en ucuz en çok satanlarından biriydi... Türkiye'de satışı durduruldu

Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu!

Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı!

Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri'nin dönüş tarihi açıklandı

Diyanet'te 2 üst düzey yönetici hakkında skandal iddialar: Şiddet, çoklu ilişki ve imam nikahı...

40 bin dolarlık hırsızlıkta ''emanet'' dolabının arkasını gören şoke oldu!

Özel okulda büyük patlama; yaralılar var!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler

Eşini çocuğunun yanında katletmiş... Eşi olacak cani cinayete kaza süsü vermeye çalıştı!

''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ?

Sadettin Saran ile spor şube polisleri arasında ilginç diyaloglar

Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar

İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!

Maduro ve eşi hakim karşısına çıktı; yargıç ile arasındaki diyalog olay oldu

Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!

Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı

TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu

Uyuşturucu soruşturmasında ''ciciş'' Ceyda Ersoy'a da gözaltı

Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava için karar açıklandı!

Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı''