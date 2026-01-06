  1. Anasayfa
19 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

19 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:

Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen ''çocuk müstehcenliği'' operasyonunda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Çocuk müstehcenliği’ne yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHA

