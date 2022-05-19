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19 Mayıs töreninde MHP ve CHP’liler birbirine girdi

19 Mayıs töreninde MHP ve CHP’liler birbirine girdi

İstanbul’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu grubun bir CHP’liye saldırdığı iddia edildi.

Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu grubun bir CHP’liye saldırdığı öne sürüldü.

Saldırı sonrasında CHP’li ismin burnu kırıldı, yüzünde ve gözünde şişlikler meydana geldi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin KRT Web’e yaptığı açıklamada, “Bizim arkadaşımızla münakaşaya giriyorlar. Münakaşa sonrası 4-5 kişi arkadaşımıza saldırıyor. Arkadaşımızın burnu kırıldı, arkadaşımızı darp ettiler.” dedi. CHP’li Narin karakolda olduğunu, sürecin takipçisi olacağını belirterek, “Gerekçe ve neden ne olursa olsun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız bir günde kimsenin hakkı değil. Hele hele bir partilimize 4-5 kişi saldırıp şiddet uygulaması hiç hoş değil. Şiddet manzaraları bizim en çok rahatsız olduğumuz konulardan. Ama işte Milliyetçi Haraket partisi’nin (MHP) geleneği bu” ifadelerini kullandı.

Etiketler chp mhp kadıköy istanbul kavga darp şiddet
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