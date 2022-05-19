  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar

19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar

İstanbul Avcılar'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, billboardlardaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri iki kişi tarafından çekilerek yırtıldı.

Bu sırada yoldan geçen 2 lise öğrencisi posterleri yırtanlara  tepki gösterdi.

Posterleri yırtanlar ise  "Elimiz çarptı" yanıtını verdi. Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı. Yoldan geçenlerin  ayırması üzerine posterleri yırtan kişiler koşarak kaçtı. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Belediye yetkilileri de yırtılan posterlerin kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirileceğini söyledi.

 

Etiketler Atatürk posteri Atatürk Avcılar istanbul 19 mayıs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu
Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!
Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...
Bu liste olay olur! İşte siyasi parti liderlerinin sahte takipçi oranı
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni! Erdoğan yine katılmadı
Bir ekonomistten daha kabus senaryosu! Dolar için tahminini açıkladı
19 Mayıs'ı hangi gazeteler hatırlamadı, hangileri hatırladı ?
Yerli otomobil TOGG, Samsun'da halkla buluştu
SADAT'ın 19 Mayıs paylaşımına tepki yağdı! Apar topar sildiler