19 yaşındaki genç işe giriş testi sırasına kalp krizinden öldü

Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde işe alınacaklar için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında beklerken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı.

Bu teste katılmak için sırada bekleyen İ.N., fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.N.'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İ.N., bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)

DHA