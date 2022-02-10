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19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Sakarya'da 19 yaşındaki bir genç kız, misafirliğe gittiği evde ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Ev sahibi ile genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. D.K. (19) ile erkek arkadaşı M.C.B. (23), Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi.

İddiaya göre, D.K. ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. M.C.B., ifadesinde D.K.'un kendisini vurduğunu, intihar ettiğini ileri sürdü.

Hayatını kaybeden D.K.'un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor. 

Etiketler kadın cinayeti cinayet genç kız kız çocuğu tüfek intihar
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