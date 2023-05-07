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19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
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İzmir'de yaşanılan tartışma sonrası silahla vurulan 19 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 sokakta kimliği belirlenemeyen bir kişiyle arasında tartışma çıkan E.K., tartışma sonrası tabancayla vurularak yaralandı.

Karakaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 

Etiketler izmir buuca cinayet saldırgan
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