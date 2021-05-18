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  4. 19 yaşındaki hukuk öğrencisi genç kız otel odasında ölü bulundu

19 yaşındaki hukuk öğrencisi genç kız otel odasında ölü bulundu

19 yaşındaki hukuk öğrencisi genç kız otel odasında ölü bulundu

Antalya'da 19 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç., otel odasında ölü olarak bulundu.

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç. (19), odasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle otele gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamadı.

Havva Nur Ç.'ın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Ç., "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Genç kızın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı olayla ilgili otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

'UYUŞTURUCU' İDDİASI

Olay sonrası gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Ç.'ın fenalaştığını söyledi.

Etiketler otel otel odası genç kız
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