  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında

19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki genç kızın kanalda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili genç kızın eski sevgilisi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının S.T. olduğu tespit edildi. Haberi alan S.T.'nin babası ve annesi de olay yerine geldi. Adı öğrenilemeyen baba, "Sadece bakacağım. Kızım mı değil mi?" diyerek kızını görmek için polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. S.T.'nin cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki genç kızın kanalda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili genç kızın eski sevgilisi gözaltına alındı.

Eski erkek arkadaşı gözaltında

Soruşturmayı derinleştiren polis, S.T.'un kent merkezindeki bir markette yaklaşık 4 aydır çalıştığını, eski erkek arkadaşı Y.Ç. ile aralarında problem olduğu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği bilgisine ulaştı. Polis, S.T.'un eski erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

DHA

Etiketler Afyonkarahisar kanal ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü
Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı tepki çekti 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı tepki çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi açıklandı Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi açıklandı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi