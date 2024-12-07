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19 yıl önce kaybolan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

19 yıl önce kaybolan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan E.B.'nin (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan E.B.'ye ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda B.'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, B.'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. B.'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan 5 kişiyi tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.'ye ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, B.'ye ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

DHA

Etiketler  Muğla Fethiye cinayet kayıp
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