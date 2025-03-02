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  4. 2 ayda her 2 trafik kazasından birin motosikletler karıştı!

2 ayda her 2 trafik kazasından birin motosikletler karıştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 2 ayının trafikteki motosiklet istatistiklerini paylaştı. İki ayda 1,5 milyon denetim yapıldığını 326 bin kişiye ceza kesildiğini belirten Yerlikaya, "her 2 kazadan birine motosikletler karışmaktadır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirterek, 2025 yılının ilk 2 ayında motosikletlere yönelik 1 milyon 547 bin 776 denetim yapıldığını ve 326 bin 472 kişiye ceza uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 'Motosiklet Denetimleri' ile ilgili olarak 2025 yılının ilk 2 ayında (1 Ocak-27 Şubat 2025) trafik ekiplerimizce toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim, 326 bin 472 adet işlem yapıldı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" dedi.

Paylaşımında ayrıca trafik denetimlerine ilişkin verilere yer veren Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Etiketler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı trafik kazası trafik cezası trafik denetimi motosiklet
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