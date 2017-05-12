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  4. 12 Mayıs 2017 11:18

2 aydır kayıptı, cesedinin bulunduğu yer şoke etti

Niğde'de 2 aydır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Sebahattin Ünlü'nün cesedi, gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda bulundu.

2 aydır kayıptı, cesedinin bulunduğu yer şoke etti
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İlhanlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta gece bekçiliği yapan Sebahattin Ünlü, 3 Mart günü eve gelmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmaları sürerken, bugün inşaatta ağır bir koku alıp etrafı inceleyen işçiler, havalandırma boşluğunda cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cesedin Sebahattin Ünlü'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünlü'nün ceseti, Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ünlü'nün kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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