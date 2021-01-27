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  4. 27 Ocak 2021 15:27

2 çocuk annesi kadın 41 gündür kayıp!

Samsun'un Atakum ilçesinde 41 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35) her yerde aranıyor. Olayla ilgili ifadesine başvurulan M.C.'nin, ''En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı'' dediği öğrenildi.

2 çocuk annesi kadın 41 gündür kayıp!
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Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu.

"TELEFONUNU VE BİR FLASH BELLEK VERİP YANIMDAN AYRILDI"

M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, 41 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor.

DHA

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