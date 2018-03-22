BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
Kayyum atanan holdingin patronları tutuklandı
Kayyum atanan holdingin patronları tutuklandı
Doğan Holding resmen duyurdu ! Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk...
Doğan Holding resmen duyurdu ! Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk...
''Torba tasarı'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi !
''Torba tasarı'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü
Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !
Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Anadolu Farm kurucusundan flaş açıklama
Anadolu Farm kurucusundan flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Mart 2018 07:59

2 çocuk annesi kadının sır ölümü

İzmir'de 6'ıncı kattan düşerek ölen iki çocuk annesi Zuhal Öcal'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı gözaltına alındı.

2 çocuk annesi kadının sır ölümü
A+ A-

Korkunç olay, 26 Şubat akşamı Buca Atatürk Mahallesi 206/38 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. 33 yaşındaki Zuhal Öcal, balkondan bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Öcal 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KABUL ETMEDİ

Öcal'ın birlikte yaşadığı kafe işletmecisi H.İ.G'nin ilk ifadesinde, "Zuhal o gece arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Yatak odasında tartıştığımız sırada tokat attım. O da fırlayıp kendisini aşağıya attı" dediği öğrenildi. Soruşturmasını sürdüren polis, H.İ.G'yi cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Öcal'ın ardında herhangi bir not bırakmadığı belirlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.G. ev hpasi ile cezalandırıldı. Soruşurmanın devam ettiği öğrenildi.

"ABLAMA VE ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Talihsiz kadının sır ölümü ile ilgili konuşan kız kardeşi Damla Öcal ise, "H.İ.G. ablamı sürekli tehdit ediyordu, ablama ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. O gece olay bize sabah 6'da haber verildi. Ama saat 04.00 sıralarında olay olmuş. Kendisi hastaneye sırtlayıp götürüyor ama zaten yoldayken ablam vefat ediyor. Doktorların bize söylediği, yoldayken zaten beyin ölümü gerçekleşmiş. Ablam intihar edecek biri değildi. Çocuklarına çok düşkündü. H.İ.G ise takıntılı bir adamdı" dedi. 

Yeni Asır

izmir , buca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM