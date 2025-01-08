2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

Zonguldak'ta 2 çocuk annesi S.S. (36), sabah saatlerinde ölü bulundu. Kadının ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak’ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 17 ve 5 yaşındaki 2 çocuğu, anneleri S.S.’in yatağında hareketsiz olduğunu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sonrası S.’nin cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. S.’nin kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

S.S.’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA