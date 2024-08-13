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  4. 2. el ilanda yeni dolandırıcılık: Hem alanı hem satanı dolandırıyorlar

2. el ilanda yeni dolandırıcılık: Hem alanı hem satanı dolandırıyorlar

2. el ilanda yeni dolandırıcılık: Hem alanı hem satanı dolandırıyorlar
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Dolandırıcıların başvurduğu yeni yöntem "pes" dedirtti. İnternetteki ilanların sahiplerinin hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar ilanların fiyatlarını düşürüp kapora toplayarak ortadan kaybolmaya başladı.

İnternet ilanlarına kimlik doğrulama sistemi gelince, dolandırıcılar metot değiştirdi. Şimdi de ilan sahiplerinin hesaplarını çalıp, telefon numarası değiştirerek, fiyat düşürüp ya da yeni ilan verip kaparo dolandırıcılığı yapıyorlar.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre mağdur taraf konuyu mahkemeye taşıdığında, hesabı çalınan kişi dolandırıcı pozisyonuna düşüyor. Hatta hakkında yakalama kararı bile çıkıyor. Vurguncular hedefe aldıkları kişi “sarı site” diye bilinen platformdan aradığını söyleyerek “İlanınızın yeterince görüntülenme almadığını görüyoruz. Etkileşiminizi artırmak için ‘gold üyelik’ paketi hediye edeceğiz. Bunun için telefonunuza gelen şifre ve onay mesajını bize söyleyiniz” diyerek hesabı ele geçiriyorlar. Mevcut ilanın fiyatını piyasa şartlarının altına düşürerek cazip hâle getirip, arayan kişilerden kaparo alıyorlar.

Geçen hafta hesabı çalınan Kamil Bigliç, yaptığı açıklamada, “Malum siteden aradılar ve üyeliğimi ücretsiz yükselteceklerini söylediler. Benden istedikleri şifreyi ve onay mesajını verdim. Ardından hesabımın kapandığını söyledi. Konuyu site yönetimine bildirdim, ancak geri dönüş bir sonraki güne kadar uzadı. Bu süre zarfında 950 bin liraya ilana koyduğum arabamı 750 bin liraya düşürmüşler. Telefon numarasını değiştirerek. Aynı gün içinde Arzu Örgülü isimli şahıstan 15 bin lira kaparo almışlar. Konunun benim ile ilgisi yok. Ancak dava benim adıma açıldı. Son olarak hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine mağdur kişiye kaparosunu göndererek davadan vazgeçmesini sağladım” dedi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler dolandırıcı ikinci el İlan satıcı alıcı
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