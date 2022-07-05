2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü!

Başkent Ankara'da bir parkta 2 genç kız, kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ankara’daki olay dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi.

Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.