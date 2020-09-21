2 gün önce kaybolan adam fındık bahçesinde ölü bulundu

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yenikaracalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçesinin Ahubaba Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası İsmail Çelebi (64), geçen cumartesi sabahı saat 08.00 sıralarında evinden fındık başağı yapmak ve salyangoz toplamak için otomobiliyle ayrıldı. Ailesi kendisinden haber alamayınca dün saat 16.00 gibi Dikbıyık Jandarma Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 ayrı iz takip köpeği ile arama çalışmalarına katıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan arama çalışmalarına destek verdi. Köylülerin de katıldığı arama çalışmasında kayıp İsmail Çelebi’nin otomobili yol kenarında park halinde bulundu. Otomobilin bulunduğu alanda yapılan aramalarda Çelebi’nin cesedi fındık bahçesinde sırt üstü yatar halde bulundu. Ölen şahsın yanında ise yerden topladığı fındıklara rastlandı.



İsmail Çelebi’nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalp hastası olduğu belirtilen İsmail Çelebi’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.







