  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Haziran 2020 16:36

2 gün önce kaybolan genç ölü bulundu

Ordu'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 25 yaşındaki Kadir D.'nin dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.

2 gün önce kaybolan genç ölü bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi’nde yaşayan Kadir D. 2 gün önce kayboldu. Kadir D.’den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.’nin başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Kadir D.’nin cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.’nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ordu , kayıp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM