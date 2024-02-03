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2 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu
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Artvin'de yalnız yaşayan ve kendisinin 2 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Artvin'de Çarşı Mahallesi Kafkasör Caddesi'nde ikamet eden T.K.'dan (61) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla K.'nın evine girdi. Ekiplerin, yerde hareketsiz vaziyette bulduğu K.'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

K.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

AA

Etiketler artvin ölü bulundu
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