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  4. 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

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Antalya'da 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta ölü olarak bulundu.

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel kız yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen D.Ş. inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. D.Ş.’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

Etiketler kız çocuğu inşaat ölü bulundu kayıp kız çocuğu
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