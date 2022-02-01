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2 gündür kayıptı... Donarak öldüğü ortaya çıktı

2 gündür kayıptı... Donarak öldüğü ortaya çıktı

Uşak'ta 2 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki Aytekin A.'nın, av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü ortaya çıktı.

Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin A., 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. A.'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. A.'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. A.'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

DHA

Etiketler uşak kayıp
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