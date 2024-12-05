2 gündür kayıptı; uçurumda ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan 43 yaşındaki H.A., 200 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Salihli'de beton direk üreten bir tesiste yönetici olan, evli ve 3 çocuk babası H.A., 4 Aralık akşamı Mersindere Mahallesi'ndeki evine dönmedi. Kendisine ulaşamayan ve telefonlarına da cevap alamayan eşi F.A. (35) durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Aramalarda JAK Timi'ne ait iz takip köpeği de kullanıldı. JAK Timi, bugün saat 13.00 sıralarında, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkisindeki 200 metrelik uçurumda A.'nın cansız bedenini buldu. H. A.'ın uçurumdan düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

DHA