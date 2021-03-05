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2 güvenlik görevlisini silahla yaralamışlardı! Baba ve oğul tutuklandı

2 güvenlik görevlisini silahla yaralamışlardı! Baba ve oğul tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi bahçesinde tartıştıkları iki güvenlik görevlisini silahla yaralayan baba ve oğul tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servisi bahçesinde güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü ve oğlu arasında tartışma çıkmış, olayda 2 güvenlik görevlisi silahla yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçarak Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim olan baba ile 2 oğlu, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sonucunda Raci K. ve oğlu Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer oğul Tayfun K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Etiketler güvenlik görevlisi silah yakalama
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