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2 ilde, 2 kadın daha katledildi

2 ilde, 2 kadın daha katledildi
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Şırnak'ta bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Mardin'de ise eşi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Şırnak ve Mardin'de iki kadın öldürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta dün iddiaya göre, H.Ö. birlikte yaşadığı Z.K.'yı dövüp, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.

Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

MARDİN'DE DE KADIN CİNAYETİ

Mardin'in Midyat ilçesinin Gölcük Mahallesi’nde de yabancı uyruklu M.A. (28) saat 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

DHA

Etiketler Şırnak  Mardin kadın cinayeti
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