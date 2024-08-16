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2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonlarında bir suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da “Kuyu-18” operasyonları düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen insanlarını darp ve tehdit ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Etiketler kuyu operasyon suç örgütü İçişleri Bakanlığı içişleri Ali Yerlikaya
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