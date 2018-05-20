2 kardeş yangında can verdi

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kocaçeşme Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli, 2 çocuklu Riyad- Hinit Abdülaziz çiftine ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler, evin içindeki ahşap merdiven ve yanıcı diğer eşyalar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevleri gören komşular, durumu itfaiyeye bildirdi.







Alt katta uyuyan ve son anda alevleri fark edip, kendisini dışarı atarak, canını kurtaran Riyad Abdülaziz (35), 2 çocuğunun üst katta uyuduğunu belirterek, çaresizlik içinde beklemeye başladı. Alevler tüm evi sardığı için içeri giremeyen Abdülaziz, bu sırada gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çaresizce izledi.







Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, Rudeyna (2) ve ağabeyi Muhip Abdülaziz'in (3) cansız bedenlerine ulaştı. İki kardeşin cenazeleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Hinit Abdülaziz'in ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.







Yangınla ilgili soruştuma başlatan polis, çocuklarını kaybeden Riyad- Hinit Abdülaziz çiftnin ifadelerine başvurdu.



