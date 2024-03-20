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2 kişi öldürüp lokantada ziyafet çekti: ''Paşalar gibi yatacağım''

2 kişi öldürüp lokantada ziyafet çekti: ''Paşalar gibi yatacağım''
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Batman'da birlikte yaşadığı kadını ve yanındaki kişiyi, mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren R.B.'nin, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da ''Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Batman'da 25 yaşındaki R.B.'nin, birlikte yaşadığı E.Y. ile yanındaki R.Ö.'yü öldürüp, lokantada ziyafet çektiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Mart gecesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. R.B., birlikte yaşadığı E.Y. ile yanındaki R.Ö.'ye tabancayla ateş etti. Y. ve Ö. yere yığıldı, B. da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y. ve Ö.'nün öldüğünü belirledi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan B.'nın E.Y.'ın, R.Ö. ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Ö.'ye buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi. B., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Y. ve Ö.'nün cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

R.B.'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. E.Y.'ın amcası R.Y., B.'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek, "İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. E.'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, R.B. tarafından planlanmış bir cinayetti. Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. E. babasının evindeydi. Aralarındaki sorunu çözmek için bir yere götürmek istemiş. Onun başkasıyla ilişkisi olduğu iddiaları asılsızdır. Gerçek bir yanı yok. Tek taraflı yapılan bir ifade. Tamamen alacağı cezadan, indirimden faydalanmak için böyle iftira atıyor" diye konuştu.

'KIZINI ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLACAĞIM'

Kızına R.B.'nın şiddet uyguladığını söyleyen Ç. Y., "O gece kızımla konuşmak için gelip, torunumu ve en küçük kızımı da alıp çıktılar. 'Onları kafeye götüreceğim' dedi. Torunumu ve küçük kızımı kaldığı eve bırakıp, E.'yı öldürmeye götürmüş. Daha sonra beni aradı, 'Ben kızını öldürdüm. Onun yanındaki bir kişiyi daha öldürdüm, yiyip, içip, teslim olacağım' dedi. Kızım namussuzluk yapmadı. Kızıma şiddet uygulayıp, içip, kumar oynuyormuş. Öğrendik ki 4-5 milyon lira borç yapmış. Kızım şiddet görmüş, komşuma anlatmış; 'Beni öldürecek, borçları için beni satmak istiyor' demiş. Ben de kızımı yanıma aldım, konuştum. Kızım her şeyi bana anlattı. 'Her şeyi babama da anlatacağım' dedi. Bana, 'Anne babama söyle, ben namussuzluk yapmadım' dedi. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

DHA

Etiketler Batman çifte cinayet lokanta
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