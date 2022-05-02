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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

Etiketler tsk asker mehmetçik pkk terör terörist
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