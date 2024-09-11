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2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı

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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı.

Türkiye Diyarbakır'da cansız bedeni bir dere yatağında çuvalın içerisinde bulunan Narin'e ağlarken Tekirdağ Malkara’dan da kahreden bir haber gelmişti.

İddialara göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek şiddet ve cinsel istismara uğramıştı.

 

Malkara'da meydana gelen olayda S.Y. isimli 2 yaşındaki bir bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Beyin ameliyatına alınarak entübe edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili bebeğin annesi B.Y. dahil 3 kişi gözaltına alındı. Annenin savcılıktan mahkemeye sevki esnasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak kadına polis yeleği giydirdi ve polis şapkası taktı.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı.

Gözaltına alınan 3 kişiden anne B.Y. çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı.

Adliye önünde toplandılar

Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepki ile karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İHA

Etiketler istismar bebek darp Tutuklama  Tekirdağ
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