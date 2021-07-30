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2 yaşındaki çocuğa işkence dehşetinde yeni gelişme

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 yaşındaki çocuğuna işkence yaptığı ortaya çıkan Suriye uyruklu baba ve aynı evde bulunan kadın gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan A. ve arkadaşı Safa B. aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan A. babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden A., vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren A., bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İ. ise gözaltına alındı. Delil İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İ. ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı.

Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul'da işkenceci babaya meydan dayağıİstanbul'da işkenceci babaya meydan dayağıHaber

 

 

 

 

DHA

Etiketler işkence şişli
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