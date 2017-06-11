2 yaşındaki çocuğa kreşte darp !

Antalya'da kreşte bakıcının çocuklarına şiddet uyguladığını belirten aile kreş ve bakıcı hakkında şikayette bulundu.

Antalya’da 2 yaşındaki çocuklarının kreşte darp edildiğini belirten aile şikayetçi oldu. Kepez ilçesinde özel bir kreşte 2 yaşındaki erkek çocuk, bakıcısı tarafından darp edildi. Yüzünde kızarıklık ve kolunda morluk olan çocukları için darp raporu alan aile, kreş ve bakıcı hakkında şikayette bulundu. 25 yaşındaki anne B.A., oğlunun 7 aylık dünyaya geldiğini ve gelişimi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Çocuğunu 14 aylık olduğunda kreşe verdiklerini dile getiren B.A., “Evde bir bakıcıyla olmasından ziyada kreşte daha güvende olacağını düşündük. Yaklaşık 1 yıldır kreşe gidiyor. Bizi derinden yaralayan olay geçtiğimiz 7 Haziran günü oldu. Her akşam eşimle birlikte çocuğumuzu almak için kreşe giderdik. O gün ise eşim tek başına gitti. İlgili öğretmen çocuğu eşime verirken yüzünde alerji olduğunu, vücudunda arkadaşının ısırık izleri olduğunu söylemiş. Kendisi lavabodayken arkadaşlarının oğluma zarar verdiğini söyledi. Burada bir ihmal var. Sorumlu bakıcı sınıf dışındayken neden 6 küçük çocuğun yana başka bir bakıcı gelmiyor” dedi.

Oğlunun suratındaki iz ve kolundaki morluklar nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldıklarını açıklayan anne B.A., “Bizi en çok tedirgin eden oğlumuzun yüzündeki izdi. Oğlumun yüzünün sol tarafında el izi şeklinde bir iz, gözünde de kızarıklık vardı. Tahminim şiddet uygularken tırnak gelmiş olabilir. Darp raporunu aldıktan sonra Sanayi Polis Merkezinde şikayetçi olduk” diye konuştu.